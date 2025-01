Nuovo anno, la Form cala il tris

Triplo appuntamento con la FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana in questo inizio del 2025. Stiamo parlando naturalmente del tradizionale "Concerto per il Nuovo Anno", con cui prende il via la nuova stagione sinfonica targata FORM. Il titolo è ‘Musicattraverso’, a conferma della voglia di ‘contaminazioni’ che caratterizza ormai da tempo l’attività della formazione marchigiana. Una volontà confermata dal direttore artistico Francesco Di Rosa, che ha tracciato un programma capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo una variegata serie di eventi pensati per celebrare la grande musica sinfonica.

Il ‘Concerto per il Nuovo Anno’ sarà proposto per tre volte nella provincia anconetana: questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi, domani sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano e dopodomani pomeriggio (ore 17) alla Nuova Fenice di Osimo. Sul palco i professori d’orchestra saranno accompagnati dal soprano Hanying Tso-Petanaj, nota per la sua voce cristallina, e ‘guidati’ dal maestro Stefano Romani, un direttore di comprovata esperienza, attivo da oltre trentacinque anni nei più importanti teatri italiani e internazionali.

La prima parte del programma sarà dedicata alle sinfonie e alle arie della grande opera italiana, con capolavori di Giuseppe Verdi (Sinfonia del ‘Nabucco’, Scena e aria di Lady Macbeth ‘Nel dì della vittoria – Vieni! T’affretta’ da ‘Macbeth’), Giacomo Puccini (Intermezzo da ‘Manon Lescaut’ e l’aria ‘In questa reggia’ da ‘Turandot’) e Gioacchino Rossini (Sinfonia di ‘Semiramide’). La seconda parte del concerto sarà un viaggio nell’universo musicale di Johann Strauss jr., nel bicentenario della nascita. Il pubblico potrà ascoltare alcune delle sue composizioni più amate: l’Ouverture di ‘Waldmeister’ Op. 468, ‘Frühlingsstimme’ Op. 410 per soprano e orchestra, la Polka veloce ‘Eljen a Magyar’ Op. 332, la Polka ‘Annen Polka’ Op. 117 per soprano e orchestra. Chiusura con il celeberrimo ‘An der schönen blauen Donau’ (‘Sul bel Danubio blu’) Op. 314, uno dei brani più noti dell’intero repertorio classico.

L’evento successivo della stagione sarà ‘Pianorchestra’, concerto che dopo la serata di sabato 11 (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano farà da anteprima alle ‘Serate Musicali’ di Milano. La scaletta prevede opere di Wolfgang Amadeus Mozart (Ouverture da ‘Le Nozze di Figaro’; Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K. 488) e Franz Liszt (‘Wanderer – Fantasie’, trascrizione per pianoforte e orchestra della Wanderer-Fantasie D. 760 di Franz Schubert). Al pianoforte ci sarà Emilio Aversano. Sul podio dell’orchestra, David Crescenzi. I biglietti e gli abbonamenti per la stagione sono disponibili presso le biglietterie dei teatri oppure online su vivaticket.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.filarmonicamarchigiana.com. La nuova stagione dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana prevede ben 70 concerti, che toccheranno 23 comuni delle Marche e alcune prestigiose location fuori regione.