Occupazione abusiva?. No, erano affitti in nero

Aveva affittato in nero a degli extracomunitari. Divenuti troppo rumorosi per il vicinato, voleva sfrattarli con l’aiuto della polizia. Agli agenti delle volanti avrebbe detto che "qualcuno si era intrufolato" in casa sua, ma era tutto falso. Smascherato un furbetto di 60 anni. Stando a quanto trapela, l’appartamento degli Archi dell’anziano fruttava 400 euro a posto letto. Peccato, però, che non c’era alcun contratto d’affitto e che i nominativi degli affittuari non erano mai stati comunicati alla questura (come prevede invece la normativa). Un modo, forse, per arrotondare sulla pensione e, probabilmente, evadere per fino il fisco. Adesso, però, per il furbetto potrebbero esserci guai seri. Oltre a una multa da 1200 euro, probabilmente dovrà fare i conti con l’Agenzia delle entrate. n.m.