Oltre 6mila "alert" per strade, verde e rifiuti

"Sono state 6.139, le segnalazioni arrivate sulla app Municipium dal 31 gennaio 2023, giorno in cui è stata lanciata l’applicazione che raccoglie gli "alert" di cittadini e cittadine relativamente a strade, verde, rifiuti, ecc., per 35 diverse categorie possibili". A renderlo noto l’amministrazione comunale jesina che spiega: "Del totale delle segnalazioni, il 69,8% è stato positivamente risolto, il 19,2% è in gestione trattandosi di segnalazioni inserite in una programmazione di medio periodo, l’11% è nella fase iniziale di apertura della procedura. Tra le segnalazioni risolte fa piacere riscontrare quelle relative a richieste di piccole manutenzioni e di interventi che hanno contribuito a migliorare il decoro urbano. Ad oggi – aggiungono - sono state aperte mediamente 12 segnalazioni al giorno, con dei picchi – come nel secondo e il terzo giorno di lancio dell’app - rispettivamente di 97 e 62. Negli ultimi 4 mesi il trend si sta assestando sulle 10 segnalazioni al giorno prese in carico dagli uffici. Dall’inizio del 2024, dopo un impegnativo lavoro di chiusura delle segnalazioni aperte da tempo, la definizione delle richieste si è attestata mediamente sui 12 giorni". Le voci più segnalate: strade e marciapiedi ( il 26% del totale) poi verde pubblico (15%) e scuole (14%).