Omiccioli nuovo mister. A Sassoferrato Gobbi

Sono due i cambi di alllenatore in questi ultimi giorni in Promozione: Jesina e Sassoferrato-Genga. Quello che fa più rumore, visto il blasone, è sicuramente a Jesi. Il cambio dell’allenatore, la via scelta dalla Jesina per provare a raddrizzare un inizio di stagione inferiore, e non di poco, alle attese. Dopo il poker di pareggi degli ultimi quattro turni (quattro punti sui dodici bazzecole per una squadra che punta senza mezzi termini - inutile nascondersi dietro al classico dito - a vincere il campionato e tornare in tutta fretta al piano di sopra. Fermo restando che il campionato d’Eccellenza rappresenta da anni il traguardo massimo cui possa aspirare una città e un tessuto industriale delusi dalla serie di drastici ridimensionamenti, scherma a parte, delle più importanti realtà sportive locali. Dopo lo sconfortante pareggio dell’ultima domenica, con il dovuto rispetto per l’avversario di turno il Barbara Monserra, la Jesina e il tecnico Igor Giorgini hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto, al posto del’ex giocatore leoncello è stato chiamato Marco Omiccioli una carriera trentennale iniziata con le giovanili del Fano e della Vis Pesaro, all’attivo del tecnico nato a Fano anche dieci campionati di serie D, curriculum arricchito da una doppia promozione, in serie D alla guida del Fossobrone nel 2009, e la più recente dalla Promozione in Eccellenza due anni fa sulla panchina dell’ Urbania. Cambio anche a Sassoferrato. "La società comunica che mister Belisario Favorini è stato sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima Squadra. Contestualmente, si comunica la promozione ad allenatore responsabile della prima Squadra di Samuele Gobbi, che ha iniziato la stagione sportiva corrente alla guida della formazione Juniores Regionale. Mister Gobbi sarà affiancato dallo stesso Staff Tecnico che già collaborava con Mister Favorini"