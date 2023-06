Omicidio a Fabriano, colpisce e uccide il compagno con una abat jour in testa

Fabriano (Ancona), 4 giugno 2023 – Omicidio a Fabriano, la vittima è un operaio di 60 anni. I carabinieri della compagnia di Fabriano, insieme al nucleo investigativo provinciale, hanno fermato per omicidio una donna di 49 anni. Secondo le indagini avrebbe ucciso il compagno di sessanta all'interno dell'abitazione dove entrambi convivono in via Castelli, via centrale di Fabriano. Entrambi sono italiani.

La scoperta del corpo ieri attorno alle 20. Dai primi rilievi è emerso che l'uomo ha una ferita al volto e alla testa. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati dall'ospedale profili insieme ai vigili del fuoco.

La compagna l'avrebbe colpito con una abat jour. Attualmente la 49enne si trova in stato di fermo nel carcere femminile di Pesaro ed è in attesa di essere interrogata dal gip, entro la giornata di mercoledì. L'abitazione di via Castelli è stata posta sotto sequestro. E' stata disposta autopsia sul corpo dell'uomo probabilmente già domani.

Notizia in aggiornamento