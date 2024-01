Operatore ecologico da 41 anni. Stefano Sebastianelli in pensione

Ben 41 anni di servizio come operatore ecologico nella sua città. Festa nei giorni scorsi alla sede Jesi Servizi vicina al campo Boario per lo jesino Stefano Sebastianelli a lungo al servizio della collettività. Sebastianelli ha svolto a lungo un mestiere umile e anche faticoso fino alla meritata pensione appena raggiunta. "Vogliamo ricordare Stefano Sastianelli per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la sua cordialità e disponibilità – commentano i colleghi nel congedarsi da lui –. Quarantuno lunghi anni, prima all’interno del Comune sempre come netturbino, poi alla partecipata comunale Jesi Servizi quando c‘è stato il passaggio. Finalmente e meritatamente Stefano va in pensione. E tramite il Carlino vogliamo mandargli un caro saluto da parte di tutti i colleghi e un ringraziamento per la disponibilità e umiltà". "Lui che amava i cosiddetti "ponti" in occasione delle festività, finalmente potrà fare tutte le ferie che vuole", concludono con ironia i colleghi ricordando però come Sebastianelli non si sottraesse mai al suo lavoro svolto con dedizione e cura.