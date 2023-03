"Ora la metropolitana di superficie"

Polo Amazon all’Interporto, ora si lavori per una metropolitana di superficie che colleghi il territorio della Vallesina nella tratta Ancona-Fabriano". Il pressing arriva da Legambiente. "Nel prendere atto con piacere e apprezzamento della volontà espressa dal sindaco Lorenzo Fiordelmodo di impegnarsi per spostare la mobilità dalla gomme al ferro: ovvero per un maggiore utilizzo della linea ferroviaria - rimarcano dal circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi - auspichiamo che l’insediamento di Amazon sia anche l’occasione per mettere in funzione una metropolitana di superficie, cioè un sistema di integrazione tra autobus e treno con i vantaggi di ridurre le emissioni di Co2, mitigare l’inquinamento acustico nel tratto urbano, alleggerire il traffico su strada, ridurre i tempi di percorrenza e ridurre la distanza tra l’entroterra e la costa. La metropolitana di superficie da Ancona a Fabriano e viceversa porterebbe a un efficiente collegamento, tra importanti snodi regionali: Porto di Ancona, Ospedale regionale, Aeroporto, Amazon e tante realtà industriali collocate lungo la Vallesina e Fabriano. Per questo chiediamo al sindaco Lorenzo Fiordelmondo – dice Francesca Paolini presidente del Circolo Legambiente Azzaruolo - di farsi carico di questo progetto sovra-comunale affinché sia accolto dalla Regione e dalla Provincia di Ancona, progetto che l’insediamento di Amazon rende ancora più propizio".