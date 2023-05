"Ora uniti per l’arretramento della ferrovia"

Da collega a collega. Tra i primi abbracci ricevuti dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti, quello del primo cittadino di Falconara Stefania Signorini arrivata lunedì direttamente nella sede elettorale dell’avvocato. Non l’unico "passaggio" della Prof nel capoluogo. Già giovedì scorso, infatti, nel comizio di chiusura della campagna di Silvetti, Signorini si era recata in piazza Roma assieme ad alcuni esponenti della politica falconarese. E allora Silvetti aveva speso parole d’elogio: "Stefania e la sua Giunta sono stati un esempio di buongoverno e i cittadini li hanno riconfermati meritatamente alla guida di Falconara al primo turno", aveva detto dal palco. È il turno di Signorini nel ricambiare la cortesia: "Quella di Daniele è una vittoria straordinaria e mi sono recata di persona a fargli i complimenti – spiega il sindaco di Falconara -. Quando ci ha citati, pochi giorni fa, ci ha fatto molto piacere, sottolineando la nostra rielezione. Ha elogiato una classe dirigente civica e di centrodestra, che con i fatti ha saputo governare bene Falconara. È la persona giusta per guidare Ancona. Ritengo abbia competenza e professionalità, ma soprattutto amore per la città in cui è nato e cresciuto. È un elemento che ci accomuna e sono convinto che possano aprirsi percorsi comuni particolarmente interessanti". E qui Signorini fa leva su ideali simili, un’intesa sui temi fondamentali e su una possibile filiera tra Ancona e Falconara, l’una confinante all’altra, legate da rapporti di amicizia antichi: "Una prima causa che penso potremmo sostenere insieme è quella legata all’arretramento ferroviario, sul quale Silvetti si è espresso chiaramente a favore mentre il sindaco precedente, Valeria Mancinelli, non era del tutto convinta", continua Signorini. Silvetti, non a caso, su alta velocità e arretramento aveva dichiarato "ci uniremo agli altri Comuni ed Enti per promuovere tale sviluppo e se occorre ci faremo anche capofila. Noi ci impegneremo a promuovere e far sviluppare l’infrastruttura che permetterà di affermare Ancona, davvero, come capoluogo di regione". Per Signorini è una battaglia "antica", accanto a quella al muro sul mare: "Con Daniele c’è piena sintonia e penso potremo fare un bel lavoro insieme, da qui ai prossimi anni, perché siamo sulla stessa lunghezza d’onda".

Tornando alle questioni falconaresi, domani alle 13.30 Signorini presenterà la sua nuova Giunta. Ma non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto ai nomi anticipati in tempi non sospetti dal Carlino.

Giacomo Giampieri