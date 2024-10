"Ormai preferisco leggere un libro"

"Io una volta ero un grande appassionato di cinema, e andavo spesso nelle tante sale che aveva Ancona. Ma negli ultimi tempi, diciamo negli ultimi dieci anni le cose sono cambiate. Uno dei motivi è rappresentato dal lavoro, con i suoi orari. Ma non si tratta solamente di questo. Spesso guardando un film mi capita di addormentarmi. E non è solo una questione di stanchezza. Il fatto è che ormai non ci sono più novità vere, a differenza di una volta. Sicuramente la situazione era meglio quando in città c’erano molte sale cinematografiche, in tutti i quartieri. Oggi vedo che tante persone sono abbonate alle varie piattaforme televisive, come Sky e Netflix. Io non ho nessun abbonamento. Preferisco dedicarmi alla lettura, o al limite guardare filmati su youtube, dove posso trovare moltissime occasioni di approfondimento".