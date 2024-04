Osimana, coperta corta. Out Tittarelli e Bugaro

L’Osimana dovrà fare a meno domani, contro il Chiesanuova (si giocherà per motivi di ordine pubblico a Villa San FIlippo di Monte San Giusto), di Tittarelli e Bugaro, squalificati per una giornata dal giudice sportivo. Un turno di stop in Eccellenza anche per Ballanti (Civitanovese), Postacchini (Montefano), Balbo e Borrelli (Tolentino). Ammenda di euro 300 alla Jesina "per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, lanciato in campo una bottiglia piena d’acqua, colpendo al volto un calciatore avversario", episodio avvenuto domenica nel derby vinto dall’Osimana al Carotti.

PROMOZIONE. Una giornata di stop per Gabrielli (Gabicce Gradara), Tartaglia e Fabbri (Villa S.Martino), Marconi e Tiriboco (Atletico MondolfoMarotta), Canulli (Biagio Nazzaro), Palazzi (Castelfrettese), Sabbatini (Marina), Balducci (Moie Vallesina), Bastianoni (S.Orso), Izzo (Fermignanese), Corazzi (Fabriano Cerreto). Squalificato fino al 1 maggio Giorgini, allenatore del Marina. Fino al 17 aprile Santinelli (Osimo Stazione). Una giornata Manisera (Vigor Castelfidardo). PRIMA CATEGORIA. Una giornata a Spinelli (Borgo Mononna), Mandolini (Passatempese), Piersanti (Staffolo), Giudici (Castelleonese), Boria (Labor), Pigini (Olimpia Marzocca), Baldarelli (Real Cameranese).