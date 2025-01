Osimana, sfida playoff a Urbino. I Portuali cercano punti a Matelica

All’andata fu Minnozzi a risolvere la sfida. Su punizione, nella ripresa. Dopo un girone Minnozzi è stato ‘sacrificato’ per ragioni economiche (e non solo?) e oggi non sarà della partita a Urbino. Ma non sarà il solo per un’Osimana - che ha salutato anche Bugaro da tempo - che ha perso un altro giocatore per sfortuna (stagione finita per Bellucci, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e del corno posteriore del menisco mediale, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico).

I senzatesta però (capitan Patrizi dovrebbe tornare al suo posto dopo aver saltato la sfida vinta una settimana fa contro il Tolentino) non vorranno perdere ulteriori punti in trasferta in una sfida per i playoff.

In attesa i Portuali - senza gli squalificati Lucesoli, Ragni e Testoni - proveranno a prendere punti a Matelica dopo la pesante vittoria di una settimana fa, in casa e in rimonta, con due gol nel secondo tempo segnati nel giro di tre minuti, contro l’Urbino.

Continuità che cerca anche il Fabriano Cerreto che a Tolentino vorrebbe centrare il terzo risultato utile di fila.

Il programma. Eccellenza, 18esima giornata. Oggi (ore 15): Atletico Mariner-Monturano Campiglione, Urbino-Osimana, Matelica-Portuali Ancona, Montefano-K-Sport Montecchio Gallo, Montegranaro-Maceratese, Sangiustese-Chiesanuova, Tolentino-Fabriano Cerreto, Urbania-Alma Juventus Fano.

Classifica: Maceratese 41, K-Sport Montecchio e Chiesanuova 38, Sangiustese 30, Tolentino e Osimana 29, Montegranaro e Urbino 28, Urbania 27, Montefano 22, Matelica 21, Fabriano Cerreto 19, Portuali Ancona 18, Monturano 17, Atletico Mariner 10, Alma Juventus Fano 3. Prossimo turno: Alma Juventus Fano-Sangiustese, Chiesanuova-Tolentino, K-Sport Montecchio-Montegranaro, Maceratese-Matelica, Monturano-Urbino, Osimana-Fabriano Cerreto (a porte chiuse), Portuali Ancona-Montefano, Urbania-Atletico Mariner.