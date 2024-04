Osimo, colpo salvezza in casa del Ravenna

0

LORETO

3

Parziali: 20-25, 16-25, 25-27

PIETRO PEZZI : Oliva 7, Minniti, Cerquetti 2, Cardia 5, Zama, Cicorossi, Baroni 11, Giugni 4, Fiorini, Marchini, Boscherini 7, Raggi 3, Anconelli 1, Aldini 1. All. Rizzi

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Conocchioli, Areni 11, Zazzarini, Campana 4, Torregiani 22, Alessandrini 12, Vecchietti, Mangiaterra 3, Dignani (L), Marchetti, Papa. All. Iurisci

Arbitri: Branca e Bonzanni

Bel colpo che profuma di salvezza per Loreto a Ravenna. Secondo successo consecutivo per la formazione di Iurisci, dopo aver battuto San Marino prima di Pasqua al Palaserenelli. Per i neroverdi è la 3’ vittoria esterna stagionale, seconda piena che mancava dal 2 dicembre. In classifica i ragazzi di Iurisci volano a quota 29 e, a 5 giornate dalla fine della regular season, il traguardo della salvezza è veramente vicino. Ravenna resta a 19 punti in piena lotta. Proprio come all’andata i neroverdi si impongono col massimo scarto soffrendo solo nel finale di match quando riescono a chiudere la partita al 4’ match point.