Osimo, corsa vincente:: "Era una gara difficile"

SAB GROUP RUBICONE

0

LA NEF RESALMONE OSIMO

3

Parziali: 23-25, 29-31, 22-25

Arbitri: Righi e Piccininni

Osimo prosegue la corsa vincente espugnando anche San Mauro Pascoli rimanendo saldamente in seconda piazza. Un altro successo prezioso per i ragazzi di coach Roberto Pascucci. "Non è stata una passeggiata – afferma coach Pascucci - anzi si è rivelata una battaglia e questa è una grande vittoria di gruppo. Nell’ultimo periodo Rubicone aveva un ottimo ruolino di marcia e in casa non perdeva da novembre. Anche Ancona era uscita sconfitta, quindi questa per noi era una partita da prendere con le molle. Ci aspettavamo una partita complicatissima, perché di fronte c’era una squadra che in casa si esprime molto bene e che lotta tanto nella fase difensiva. Devo dire che è stata un po’ la partita che ci aspettavamo. Siamo stati bravi a reggere l’urto iniziale, ma questa squadra ha una grande capacità di soffrire e uscire dalle situazioni difficili: grande maturità".