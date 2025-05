Ospitava a casa sua dieci stranieri, egiziano multato di duemila euro

Proseguono i servizi ad Alto Impatto volti al controllo ed al presidio del territorio disposti dal Questore Capocasa d’intesa con il Prefetto Valiante nelle zone del Piano. Nuovo blitz ieri mattina. "I quartieri, le piazze, sono luoghi di incontro e integrazione sociale, non di violenza gratuita", sottolinea il questore Cesare Capocasa nell’annunciare "che verrà sempre energicamente contrastata sia preventivamente che repressivamente per migliorare la qualità della convivenza civile del Piano".

Le persone identificate sono state 126, di cui 36 con precedenti, mentre i veicoli controllati sono stati 74. Tra questi un uomo - di origine rumena di 35 anni - sanzionato ai sensi del Codice della Strada perché circolava con la revisione dell’autovettura scaduta. Controlli amministrativi sono stati fatti per alcune dichiarazioni di ospitalità di soggetti stranieri e domiciliati in zona Piano. In particolare un appartamento, di proprietà di un cittadino di origine egiziana presentava in carenti condizioni igienico sanitarie e i poliziotti hanno riscontrato differenze rispetto alle dichiarazioni presentate in questura: l’uomo ospitava all’interno dell’abitazione 10 stranieri con altrettanti letti stipati nel piccolo appartamento. Per il proprietario scatterà la sanzione di cui all’art. 7 del Testo Unico sull’immigrazione ai sensi del quale "chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero è tenuto a darne comunicazione all’Autorità di P.S.". Per la violazione della norma all’uomo sarà comminata una sanzione amministrativa di oltre duemila euro.

Inoltre un uomo di origine tunisina, che ha tentato di sottrarsi ai controlli, sprovvisto di documenti di riconoscimento e con a suo carico un ordine di espulsione del Questore è stato trovato con dell’hashish. Per lui è scattata una denuncia oltrechè per il possesso di hashish, anche per la resistenza ai poliziotti e l’inottemperanza all’ordine del Questore.