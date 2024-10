"PalaGuerrieri regno dell’assurdo. Chiuso senza un reale pericolo"

"ll caso del Palaguerrieri è il tipico assurdo fabrianese: un palazzetto chiuso senza ordinanza perché non era pericoloso.

E adesso un restyling che finirà di costare quasi 5 milioni di euro, con la necessità di nuove varianti e senza che ci sia una data di fine lavori".

A tornare all’attacco è l’ex sindaco e oggi consigliere comunale di opposizione Roberto Sorci. La giunta Ghergo nei giorni scorsi, dopo l’interrogazione in aula di Sorci, ha parlato di ritardi nei lavori ma assicurato che i tempi saranno rispettati e che quindi per "fine inverno" il cantiere sarà chiuso.

"In realtà -replica Sorci – non c’è una data per la fine lavori anche perché non è chiaro se si dovranno fare due o tre varianti. Non si può quindi sapere quando il cantiere sarà concluso. Basta pensare al parquet esposto alle intemperie e il cui rifacimento non era preventivato. Per ora è stato effettuato un mutuo con il credito sportivo, praticamente a zero interessi- aggiunge Sorci –, la Regione ha messo 500mila euro considerandolo edificio strategico per la protezione civile. Poi è stato impiegato l’avanzo di bilancio e si è registrato un ribasso nell’appalto di 700mila euro. Dunque 4,4 milioni con la prima variante ma il resto è ancora da considerare. Loro sostengono che rifarlo nuovo sarebbe costato 12 milioni di euro, ma non è così. In ogni caso - conclude l’ex sindaco -continueremo a vigilare e vedremo se ci sono responsabilità di progettazione".

Sa.fe