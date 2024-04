Palestra a cielo aperto a Castelferretti

Una grande festa, sabato scorso, in via Tommasi a Castelferretti, dov’è stata inaugurata la nuova palestra a cielo aperto realizzata da Sport e Salute, nell’ambito del progetto promosso dalla stessa società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita (braccio operativo del Ministero dello Sport, ndr) assieme all’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani. All’esterno dello stadio Fioretti è stata allestita un’area attrezzata e digitalizzata, che sarà dedicata alla cittadinanza, senza limiti di età, purché vengano rispettati - e questo varrebbe sempre - i principi del libero utilizzo e del rispetto dei materiali. Per ciascun attrezzo, le persone potranno scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice Qr Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente. Il Comune si occuperà della gestione dell’area. Al taglio del nastro, oltre ai rappresentanti e agli atleti delle società sportive del posto, come Sabini, Pallavolo Castelferretti, Castelfrettese, Arcieri il Falco, Atletica Falconara, hanno partecipato anche il sindaco Stefania Signorini, assieme alla vice Valentina Barchiesi e gli assessori Raimondo Baia e Marco Giacanella. Per Sport e Salute, invece, era presente la coordinatrice regionale Roberta Baudà, affiancata da Giorgio Allegrini. Presente anche il presidente del Gruppo Amici per lo Sport Tarcisio Pacetti e il giovanissimo campione paralimpico Matteo Giambartolomei i quali, nel segno dell’inclusione, hanno invitato il sindaco a farsi portavoce all’Anci di una specifica richiesta del Comitato italiano paralimpico. Ovvero quella che i Comuni marchigiani inseriscano il logo del Cip sui siti istituzionali e un rimando al sito del Comitato, affinché si possa diffondere in maniera più ampia la cultura dello sport per persone con disabilità.