Palio, raffica di eventi. Centro sempre affollato

Centro ancora gremito per le serate del palio di San Giovanni. Ieri è stata la volta dell’esibizione degli arcieri. Domani alle 21.30 sul sagrato della Cattedrale spazio al talk show trentennale sulla storia del Palio: a cura di Catia Stazio e Federica Petruio, con la partecipazione straordinaria del Doppiatore Marchigiano. Prevista poi venerdì alle 21,30 la benedizione degli arnesi e antica cerimonia dell’offerta dell’obolo e della cera: a presiederla sarà sua eccellenza Monsignor Francesco Massara in cattedrale. A seguire, ore 22.30, in piazza del Comune, spettacolo di fuoco e spade a cura della compagnia "Signo Gladii". E poi sabato dalle 17,30 borghi e botteghe medievali, Banchi di artigianato, enogastronomia e prodotti tipici locali. Domenica alle 21,30 saranno premiate le infiorate artistiche e alle 22 seguirà il palio dei monelli, sempre in piazza del Comune. Il Palio si concluderà lunedì prossimo, giorno della festa di San Giovanni Battista, con una solenne messa alle 18 in Cattedrale e la successiva processione. Anche Faber, lo specialista dell’aria di Franke ha rinnovato rinnova il suo supporto scegliendo di affiancare il Palio.