Parrocchia Sacra famiglia Inaugurato il centro "Insieme sempre attivi"

Inaugurato nel teatro della parrocchia Sacra Famiglia, il Centro "Insieme sempre attivi" organizzato dalla Associazione Avulss ora è in attività anche come Centro di aggregazione per stimolare nelle persone sole la voglia, il desiderio di stare insieme e di ritrovarsi per momenti di serenità. Al taglio del nastro di questa avevano preso parte la presidente dell’Associazione Avulss, Roberta Pellicciari, alla presenza del parroco don Gianni Chiavellini, dell’assessore alla Comunità e alla Solidarietà.