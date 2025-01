Partecipate, il commissario fa le pulci. Via libera al piano di razionalizzazione

Il commissario prefettizio Grazia Branca alla guida di Osimo ha approvato la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Osimo. In pratica sotto la sua lente di ingrandimento sono passati i servizi affidati a società in house per la gestione dei parcheggi, di scuolabus e citybus, la manutenzione del maxiparcheggio, dell’impianto di risalita, dell’area camper, la manutenzione del verde pubblico. Nel mirino è finito anche il servizio di gestione del PalaBaldinelli (per cui con delibera 149 del 23 settembre scorso si è proceduto al proseguimento della gestione diretta della predetta struttura sportiva per un ulteriore anno, con decorrenza dal primo ottobre scorso al 30 settembre di quest’anno per garantire la continuità del servizio e l’utilizzo del palazzetto durante la corrente stagione sportiva 2024-2025 per gli allenamenti, le partite e le gare delle società sportive del territorio) e i servizi cimiteriali. Tutto regolare. "Nel corso dell’anno 2025 sarà ulteriormente sviluppata l’attività di monitoraggio e rendicontazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto della presente nel rispetto dell’evoluzione normativa prevista dal decreto 201 del 2022 e successive modificazioni", si legge nel documento a firma del Commissario che, con i poteri del Consiglio comunale, l’altro ieri ha approvato i più importanti strumenti di programmazione del Comune: il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2025-2027.