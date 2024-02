Partite Iva in calo: 24mila in meno

Nelle Marche calano le partite Iva: in otto anni persi 24mila autonomi. Nel 2023 si è registrata una contrazione delle partite Iva del -10,1% rispetto al 2022, mentre il dato Italia segna una crescita del +1,2 rispetto all’anno precedente. È la fotografia scattata dalla Cgia di Mestre. Ampliando l’orizzonte, la variazione rispetto al 2019 nelle Marche vede un calo ancora più consistente di lavoratori indipendenti (-13,2%) . Alle Marche spetta la maglia nera per quanto riguarda il dato relativo al calo del numero dei lavoratori autonomi ‘classici’ (artigiani, commercianti e agricoltori) nell’orizzonte temporale che abbraccia il periodo tra il 2014 e il 2022: il numero degli artigiani, commercianti e agricoltori è sceso del -17,2% (-24.002), mentreil calo in Italia segna un -11,7%. Guardando alla classifica nazionale stilata dalla Cgia di Mestre sempre relativamente a artigiani, commercianti e agricoltori (2014-2022) la provincia di Pesaro Urbino è tra le prime in cui si registra il calo più consistente (-18,3%), seguita da Ascoli Piceno e Macerata (-17,6%). Meno netta la diminuzione dei lavoratori autonomi ‘classici’ in provincia di Ancona (-15,3%). A livello nazionale la platea degli autonomi al 31 dicembre 2023 era di oltre 5 milioni, un numero in leggero aumento rispetto al pre-Covid ma ben lontano dai 6,2 milioni di vent’anni fa. Secondo il direttore di Cna Ancona Massimiliano Santini "È in atto una trasformazione che sta portando gli autonomi ad orientarsi verso altri settori come ad esempio il turismo. Il commercio sta vivendo una fase involutiva legata alla crisi dei punti vendita e all’affermazione dell’e-commerce. Anche l’agricoltura sta cambiando e si sta orientando in chiave più moderna".