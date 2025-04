Partito dal porto il Raid dell’Adriatico verso la Croazia

Partito dal porto di Ancona, il Raid dell’Adriatico alla scoperta della Dalmazia, regione della Croazia, con destinazione Spalato. Il rientro sempre al porto di Ancona è previsto per venerdì 2 maggio. Oltre 30 gli equipaggi provenienti anche da fuori regione per l’evento organizzato da tre club: Motori d’Epoca di Senigallia, Dorino Serafini di Pesaro, Club AutoMoto Storiche di Ancona. A partire alla volta della Croazia delle Lancia, alcune Fiat, delle Mercedes, oltre a delle Alfa Romeo cosi come non mancano alcune Porsche. Prima tappa sarà Spalato nei pressi del Palazzo di Diocleziano. Prevista anche una escursione a Trogir città considerata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Quindi, Sebenico con il famoso canale e la fortezza costruita per difendere la città dall’invasione dei Turchi. Nel programma anche la visita a Zara con il foro romano oltre al lago di Vrana. Il resto del programma prevede poi l’escursione alle cascate di Krka, al borgo di Primosten che si sviluppa su una penisola cosi come sarà possibile raggiungere la città di Murter con la panoramica chiesa di San Rocco.