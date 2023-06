Partorisce in macchina aiutata dai farmacisti

Donna in gravidanza era in farmacia quando la piccola ha avuto fretta di venire al mondo. Tra l’iniziale apprensione e le emozioni del lieto evento la bimba è nata all’interno dell’auto della donna parcheggiata davanti alla farmacia degli Angeli. Ad aiutare la donna di origini straniere gli stessi farmacisti e un’infermiera che era andata a trovare la mamma proprio di fronte alla farmacia. È accaduto giovedì poco dopo le 19 quando sul posto sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico e carabinieri per deviare il traffico. In pochi istanti la piccola è venuta al mondo, prematura ma in buone condizioni, grazie ad una caposala di villa Igea che ha tenuto il piccolo fino all’arrivo dell’automedica. Una volta arrivata l’ambulanza ad accompagnare mamma e figlia all’ospedale Carlo Urbani anche una ginecologa che era di passaggio proprio in quei momenti". Una grande gioia ed emozione per la mamma e per le tante persone che si sono adoperate affinchè tutto andasse nel migliore dei modi.

sa. fe.