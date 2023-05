Passerella ciclopedonale: da oggi i lavori

Oggi le pose in opera della passerella ciclopedonale. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza saranno apportate delle modifiche alla viabilità: dalle 8,30 di oggi sarà in vigore il divieto di transito su via Rossini nel tratto compreso tra le intersezioni di via Campo Boario e Largo Boito. Il divieto di transito è attivo anche su Via Montenero nel tratto compreso tra Via Piave e Via Rossini. Inoltre, il traffico sarà deviato su via Gorizia per chi proviene da Via Verdi e via XX Settembre e su via Gorizia e via Montegrappa per chi proviene da via Piave.

La passerella sarà larga due metri che consentirà il passaggio contemporaneo di pedoni e biciclette in entrambi i sensi di marcia. La spesa stimata è 315mila euro e sarà finanziata dal Consorzio di Bonifica delle Marche. La consegna dei lavori è prevista per il dieci giugno, ma prima dovranno essere effettuate le prove di carico che prevedono un peso di 500 kg per mq. Un collegamento fondamentale per il centro storico, ma anche per l’utilizzo del parcheggio antistante lo stadio, a servizio del centro storico, ma snobbato da molti dopo la chiusura del ponte per evitare un lungo tragitto pedonale per oltrepassare il Misa. L’installazione della passerella ciclopedonale era attesa in vista dei grandi eventi che saranno organizzato già dal mese di giugno sulla spiaggia di velluto.