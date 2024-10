Passetto, trovati migliaia di mozziconi di sigarette

Grande partecipazione domenica al Passetto per la raccolta di

mozziconi di sigaretta promossa dalla Associazione Plastic free dalla pineta, alla scalinata fino il parco sottostante. L’associazione e i volontari coinvolti sono tornati sul campo per verificare la pressione antropica durante l’estate. A pochi mesi di distanza, infatti, sono stati recuperati ben 126 kg di rifiuti. In aggiunta, questa volta, è stato fatto un clean up mirato alla raccolta dei mozziconi di sigaretta. Il numero delle sigarette raccolte è stato sconcertante: ne sono state ritrovate migliaia.