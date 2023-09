Patente sospesa e pieno zeppo di precedenti. Foglio di via del questore per un anno dalla città

Nella tarda mattinata di mercoledì una pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Senigallia ha fermato un cinquantenne che si trovava alla guida di un autoveicolo e dagli accertamenti è risultato con la patente sospesa. Gli agenti hanno approfondito gli accertamenti da cui è emerso che l’uomo, residente in provincia di Caserta, era gravato da numerosi precedenti giudiziari per reati contro la persona e contro il patrimonio, come estorsioni e truffe, anche per via telematica. Riscontrata la pericolosità sociale dell’uomo i poliziotti lo hanno portato in Commissariato. Lì è emerso che il cinquantenne non aveva interesse di alcun genere né lavorativo, né familiare nellain città: nei suoi confronti è stato notificato il foglio di via a firma del Questore di Ancona, con il divieto di far ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel comune di Senigallia per un anno, con l’avvertimento che, in caso di trasgressione, sarebbe stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. I controlli proseguono anche per arginare fenomeni di immigrazione clandestina, sia nei luoghi abitualmente attenzionati dai poliziotti, ma anche nelle aree ad alta frequentazione presenti sulla spiaggia di velluto.