"Quei capanni sono un simbolo. Li faremo nuovi"

Un altro luogo molto amato dagli anconetani è la spiaggia del Clandestino. Una spiaggia libera in cui si ritrovano molte famiglie, tanti giovani e che è nota anche per i suoi capanni che ogni anno, con una offerta pubblica, vengono affidati per la stagione ai migliori offerenti. Quest’anno su una base d’asta di 363 euro l’offerta più alta è stata di 1520 euro e la più bassa di 405 euro. Il bando comunale per la loro gestione generale è stato vinto da Moreno Cedroni, il noto chef pluristellato, proprietario del ristorante il Clandestino. "I capanni – ha detto Cedroni – sono un simbolo di Portonovo. Rappresentano una tradizione locale che si perpetua e che va salvaguardata. Per questo ho deciso di fare qualcosa per questo angolo di paradiso. Quest’anno abbiamo provveduto a fare piccoli interventi come la tinteggiatura, la pavimentazione interna, uno specchio, una mensola e degli appendiabiti. Piccoli interventi che sono stati però molto apprezzati da chi ne farà uso questa estate".

Lo chef ha annunciato che per il prossimo anno i capanni saranno rifatti da nuovo secondo un progetto approvato dagli enti preposti e saranno anche realizzati dei bagni e delle docce pubbliche che attualmente mancano in quel tratto di spiaggia libera. Il numero dei capanni e le loro dimensioni resteranno invariati. Saranno solo migliorati.