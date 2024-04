Pattinodromo, è scontro per i lavori

Tra qualche settimana il Pattinodromo Stefanelli ospiterà la seconda edizione del "Trofeo di pattinaggio Sergio Rossi Città di Senigallia", con la presenza di centinaia di atleti anche stranieri. Purtroppo il manto della pista presentava alcune fessurazioni, che per poter far disputare le gare e per la sicurezza degli atleti andavano eliminate. Per questo l’Amministrazione comunale ha invitato formalmente il concessionario a svolgere i piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Registrato il rifiuto formale pervenuto, il Comune è intervenuto per garantire la possibilità di ospitare l’evento. "Ben consci di cosa prevede il contratto in essere, l’avvio dei lavori è stato preceduto da una nota con cui il Comune ha reso edotto il concessionario dell’infondatezza di quanto scritto, e che l’Ente sarebbe intervenuto addebitando poi i relativi costi al concessionario stesso – spiega l’Amministrazione - sono assolutamente pretestuose e fuori luogo le inutili polemiche sollevate, senza conoscere il reale andamento delle cose, pur di attaccare l’assessore allo sport". Un altro impianto sportivo che presenta problematiche a seguito dell’assegnazione della gestione proprio com’è accaduto per altri impianti su cui il Comune sta cercando di intervenire per restituirli in uso alla città evitando così i disagi dovuti ai guasti a cui sono spesso interessati.