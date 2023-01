Pediatri e infermieri, assunzioni in ospedale

Assunzioni in vista di pediatri destinati all’ospedale di Fabriano e infermieri per il territorio di Fabriano e Sassoferrato, ma a tempo determinato. L’Ast Ancona ha pubblicato una serie di avvisi per sopperire alle carenze di personale che si sono registrate e che hanno causato non poche difficoltà nell’ultimo periodo. "Gli avvisi a tempo determinato servono per accelerare i tempi – spiega l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini – verranno poi effettuate le procedure concorsuali a tempo indeterminato che necessitano ovviamente di tempi molto più lunghi". Le chiamate a termine però rischiano di essere meno appetibili per i professionisti, specie alla luce della difficoltà nel reperire personale, in particolar modo nel territorio dell’entroterra. "L’Ast Ancona – aggiunge l’assessore Saltamartini – sta per pubblicare anche la determina relativa alle stabilizzazioni di un dirigente biologo, sette infermieri, tre oss e due coadiutori amministrativi (tutti per Fabriano, ndr) per cui saranno costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal primo febbraio prossimo. Anche questo personale non sarà più soggetto alle criticità proprie di un rapporto di lavoro precario. E’ in corso di predisposizione, inoltre, un ulteriore avviso per concludere le stabilizzazioni del personale dirigente e del comparto che alla data del 31 dicembre prossimo ha maturato i requisiti di legge". "Nel dettaglio – spiegano dall’Ast Ancona – si tratta di un avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di dirigente medico per la Pediatria per la sola Unità operativa semplice dipartimentale dell’ospedale di Fabriano. L’assunzione sarà a tempo determinato: i candidati in possesso dei requisiti potranno presentare domanda ed essere inseriti dalla commissione esaminatrice nella graduatoria finale di merito, in seguito si procederà con il relativo contratto di assunzione". E’ stato inoltre approvato l’avviso per soli titoli per assunzione a tempo determinato di infermieri da assegnare esclusivamente alle attività ospedaliere e del territorio di Fabriano e Sassoferrato. "I titoli – spiegano ancora dall’Ast Ancona – saranno esaminati da un’apposita commissione e le assunzioni, da effettuare attingendo dalla graduatoria finale, serviranno a supportare il personale per l’erogazione delle prestazioni da garantire nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e per gli altri ambiti di assistenza sanitaria dell’Ast Ancona nelle due sedi".