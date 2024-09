Pedonale chiusa lunedì e martedì

Si moltiplicano i disagi per chi frequenta il centro storico di Osimo. Il cantiere in corso da inizio estate ai Tre Archi al San Marco prosegue e lo farà almeno fino al 31 ottobre mentre è di poche ore fa l’annuncio del Comune che informa che il relativo passaggio pedonale sarà chiuso lunedì e martedì. "Il passaggio pedonale sarà comunque riaperto per il fine settimana e per l’inizio delle scuole, garantendo così la massima accessibilità per tutti. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione", dice il sindaco Francesco Pirani. E domani la viabilità sarà quasi interamente rivoluzionata in centro per la manifestazione "Sport al centro" organizzata dall’assessorato allo Sport che si terrà dalle 17 alle 23. "Sport al centro non è solo una vetrina per le società sportive locali ma anche un momento di incontro e di comunità.

Gli atleti e i tecnici saranno a disposizione per rispondere a domande, fornire consigli e condividere le loro esperienze, rendendo l’evento un’occasione di crescita personale e collettiva", spiega l’assessore. I residenti continuano anche a lamentare la carenza dei parcheggi "mangiati" anche da un altro cantiere, quello per il restyling post sisma dell’istituto Campana, che durerà probabilmente fino alla fine dell’anno.