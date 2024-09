Peperoncino e canapa sul palco. A Jesi torna "Pikkanapa"

Degustazioni, musica, show cooking, laboratori, mercatini, street food, convegni e "gare hot". Al via giovedì la decima edizione del festival che unisce peperoncino e canapa, Pikkanapa che quest’anno si estenderà a quattro piazze del centro storico animandolo per quattro giornate e altrettante serate. "Evento centrale – spiegano gli organizzatori alla presenza degli assessori Alessandro Tesei e Luca Brecciaroli - sarà anche quest’anno la finalissima nazionale del campionato Italiano di Mangiatori Super Hot! A condurre l’evento, domenica alle 21 in piazza Federico II, sarà Giancarlo Gasparotto "Jack pepper", Guinness dei Primati dei Mangiatori di Peperoncino, campione europeo e detentore della League Of Fire European Bel".

Nuova la collaborazione con Cna Ancona che proporrà il mercatino "Sapori e Mestieri" in piazza Colocci e curerà l’incontro sindacale "Costruire l’alleanza per la canapa" sabato alle 18,30 a palazzo Santoni. Ci sarà anche l’international street food di Alfredo Orofino, l’iniziativa dedicata al cibo di strada che per la prima volta sarà in piazza Baccio Pontelli. In piazza Federico II dalle 22 la musica live di Falvius e Desaritmia, roots reggae italian band (giovedì), Magda White e gli Scordati (venerdì), Ciciri & Tria (sabato). Già dalle 19, da venerdì a domenica, previsti dj set nella stessa piazza. Sabato i negozi saranno aperti dalle 21 alle 24 e da venerdì si potrà conoscere e aiutare l’associazione Noi randagi della Vallesina e anche adottare a distanza un gattino meno fortunato. Previsti nei quattro giorni show cooking a cura del Maestro Cioccolatiere Luigi Loscalzo con la collaborazione di Roberto Albanesi, Stefania Spinaci (Az. L’Angolo della pasta) e Matteo Mattei (Az. La Favalanciata), e i laboratori per grandi e piccoli "Forme di carta - Laboratorio della carta di canapa" di Tania Bini.

Sara Ferreri