Per Charly sfuma il titolo europeo

Charly non ce l’ha fatta, a Charleville-Mézières il 28enne pugile osimano-fidardense s’è dovuto arrendere al francese campione europeo superleggeri Ebu Silver Walid Ouizza al termine di dodici riprese. Charlemagne Metonyekpon torna a casa con un mezzo sorriso sulle labbra, però, consapevole non solo di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, ma anche che quel verdetto non unanime forse non è così veritiero, che avrebbe potuto vincere anche lui. Il punteggio finale, 115-114, 114-114 e 116-112 in favore di Ouizza, sancisce la vittoria a sorpresa del francese. "Il mio avversario non era preparato per la mia boxe. Ha sentito la durezza dei miei colpi per tutto il match e sono orgoglioso di quello che ho fatto. Io ce l’ho messa tutta e sicuramente la prossima volta andrà meglio". Il Team Magnesi ha annunciato la possibilità di una rivincita, stavolta in Italia.