Perde il controllo dell’auto e si schianta

Avrebbe perso il controllo del mezzo, per circostanze ancora da chiarire, prima di centrare in pieno il guardrail, finire fuori strada e schiantarsi contro una recinzione di una ditta. Brutta disavventura, ieri mattina intorno alle 11, per una 60enne, che si trovava alla guida della propria auto a Fiumesino, ad una manciata di metri dall’ex Caserma Saracini. La donna è stata subito soccorsa, grazie al tempestivo intervento di alcuni automobilisti di passaggio, i quali hanno provveduto ad avvertire il Numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono arrivati, quindi, a sirene spiegate i sanitari della Croce Gialla di Falconara e da Torrette, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia locale, che ha disciplinato il traffico e provveduto ad effettuare i primi rilievi. La signora di 60 anni, dopo essere stata trattata al momento, è stata trasferita all’ospedale regionale di Ancona-Torrette, dov’è arrivata in condizioni che, per fortuna, non sono parse gravi. Resta, tuttavia, un inizio di 2025 da dimenticare per la donna, la cui auto è stata poi rimossa dopo aver terminato la corsa fuori dalla carreggiata e proprio di fronte a Punto Gomme.