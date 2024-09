Perugia, Civitanova, Milano e Tours. A Jesi un quadrangolare da favola

Torna per il secondo anno consecutivo la "Jesi volley cup", il quadrangolare che punta a superare le 4mila persone al PalaTriccoli il 14 e 15 settembre, complice anche il fresco successo olimpico di Parigi. Ieri durante la presentazione in Comune, alla presenza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, dell’assessore Samuele Animali dei vertici Fipav e Coni, sono stati svelati gli abbinamenti. Per la Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei, la kermesse targata Jesi Volley & Sport e Comune di Jesi, giunta alla seconda edizione, si aprirà alle 20.30 di sabato contro l’Allianz Milano di Roberto Piazza (da poco anche neo ct dell’Iran). Il torneo sarà aperto dal confronto tra i tricolori della Sir Susa Vim Perugia e i transalpini del Tours. Ecco il programma: sabato le semifinali a partire dalle 17,30 con Sir Susa Vim Perugia – Tours Volley-Ball, alle 20.30 Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano. Domenica le finali: alle 15 per il terzo e quarto posto, alle 18 per il primo e secondo. "Un premio alla passione sportiva di una città e in particolare a tutti gli appassionati della pallavolo che sperano di tornare ad avere a breve una società i livelli più alti". "Stiamo vedendo grande entusiasmo delle famiglie e un tesseramento in aumento dopo i successi delle Olimpiadi – spiega per il Coni regionale Fabio Luna – le Marche sono un territorio fertile". L’appuntamento vedrà la presenza di campioni che hanno appena concluso l’avventura olimpica di Parigi 2024. Tra questi, spiccano nomi come Simone Giannelli, Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Roberto Russo per l’Italia; Eric Loeppky per il Canada; Augustin Loser per l’Argentina; Yuki Ishikawa e Tatsunori Otsuka per il Giappone; Kamil Semeniuk per la Polonia; e Barthlemy Chinenyeze e Yacine Louati per la Francia. La Sir Susa Vim Perugia, dopo una stagione da sogno con la vittoria di scudetto, Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, cercherà di difendere i suoi titoli e brillare anche in Champions League.

La Cucine Lube Civitanova si presenta con un roster rinnovato, pronta a farsi valere nella CEV Challenge Cup. Allianz Milano farà il suo debutto storico in Champions League, mentre il Tours Volley-Ball ambisce a riconquistare il titolo nazionale e a ben figurare in Europa. La prevendita è già aperta online su Ciaotickets, dove è possibile acquistare abbonamenti per l’intera manifestazione o biglietti per le singole giornate. Biglietti disponibili anche alla biglietteria del Pala Triccoli. Previsti posti numerati e tariffe ridotte per gli Under 12, oltre a agevolazioni per le Società Fipav.

Sara Ferreri