Peschereccio a fuoco. Salvi i cinque a bordo

La Capitaneria di Porto di Ancona è stata impegnata ieri mattina in una delicata attività di soccorso a favore di un motopeschereccio a circa 4 miglia nautiche dal Trave. L’attivazione della macchina dei soccorsi avveniva a seguito di una chiamata via radio dello stesso peschereccio alla Sala Operativa del Centro di coordinamento marittimo dei soccorsi di Ancona, riferendo la presenza di un principio di incendio al locale macchine. Sin da subito l’operazione di salvataggio veniva coordinata dagli uomini della Guardia Costiera, mediante l’invio in zona della motovedetta CP310 congiuntamente all’impiego di due unità navali dei Vigili del Fuoco con a bordo il nucleo sommozzatori. L’adozione tempestiva delle misure antincendio, e la presenza del dispositivo navale di soccorso, assicuravano l’immediato esaurimento dello stesso e scongiuravano il ferimento

dei cinque membri dell’equipaggio, giunti sani e salvi a terra.

L’unità veniva poi ricondotta presso il porto di Ancona e scortata dalle unità navali della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, giungendo in sicurezza presso il porto di Ancona.