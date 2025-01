Piano formativo, la Regione investe su crescita sanitari

La Regione investe sulla crescita culturale e professionale del personale del Servizio sanitario nazionale. E’ stato approvato il Piano formativo regionale 2025-2027 (Pfr), lo strumento strategico di programmazione che mira a rafforzare l’efficacia e l’efficienza del sistema sanitario regionale, affrontando priorità cruciali e settori chiave per garantire un’assistenza moderna e di qualità. Il Pfr non solo integra i Piani formativi aziendali degli Enti del Ssn, ma segue le linee guida contenute nel Piano sociosanitario regionale, traducendo in interventi formativi le proposte del Dipartimento salute e dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars). La realizzazione dei progetti previsti sarà affidata agli Enti del Ssn, in un’ottica di collaborazione e sinergia. Il nuovo Pfr rappresenta una leva essenziale per supportare i processi di cambiamento e miglioramento della sanità. La formazione sarà rivolta alla prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, nonché alla prevenzione veterinaria e la sicurezza alimentare. Di particolare rilevanza i corsi sulle tecnologie, su biomedica e sistemi informativi e sull’integrazione sociosanitaria, per poi arrivare agli aggiornamenti su assistenza ospedaliera, emergenza urgenza e ricerca, assistenza farmaceutica, protesica e dispositivi medici, sistema integrato delle emergenze.