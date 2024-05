Piazza di Siena ’marchigiana’: "Un connubio sull’eleganza"

Promozione turistica e del territorio nella Capitale, nel salotto buono di Piazza di Siena a Villa Borghese. La Regione Marche replica l’esperienza dello scorso anno in occasione del concorso ippico internazionale e lo fa in qualità di sponsor istituzionale. A Roma dal 22 al 26 maggio prossimi giungeranno cavalli e cavalieri da diciotto Paesi diversi e da tutti i continenti. Un evento di portata eccezionale in passerella a Villa Borghese, un’opportunità di promozione per il territorio marchigiano che la Regione coglie al volo: non solo vini e prodotti del territorio, ma anche un soggiorno premio ai cinque vincitori della Coppa delle Nazioni. La partnership è stata presentata ieri in Camera di Commercio delle Marche con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il direttore Atim, Marco Bruschini, e il presidente nazionale Federazione italiana sport equestri, Marco Di Paola. "E’ il secondo anno che la Regione Marche unisce il suo nome e il suo brand a quello di Piazza di Siena – ha detto Di Paola –, un palcoscenico di livello internazionale in ambito equestre, con un milione di euro di montepremi. E’ come Wimbledon nel tennis".

Il presidente Di Paola ha poi spiegato ulteriormente la partnership con il territorio marchigiano: "Siamo uno sport molto elegante, che rappresenta uno stile di vita, tra natura e animali, e questa è una regione con grandissimi valori naturalistici ma anche agroalimentari. Una bellissima opportunità: l’anno scorso tutti hanno confermato che la cena con i prodotti delle Marche è stata tra le migliori cui hanno partecipato". A Piazza di Siena saranno presenti rappresentanti di Stati Uniti, Messico, Medio Oriente, e naturalmente d’Europa, il continente più importante per partecipazione, con presenze da Irlanda, Inghilterra, Belgio, Svezia, Germania, Francia e altre nazioni.

"Presentiamo questa seconda partnership a Piazza di Siena con grande orgoglio – ha aggiunto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – l’anno scorso durante la cena è stata lanciata la candidatura della cucina italiana come patrimonio Unesco. Chi lo ha vissuto s’è reso conto del tipo di evento e dell’impatto che può avere per la nostra regione, la nostra cucina e i nostri prodotti. Siamo felici di poter continuare su questa strada". Nell’occasione il presidente Acquaroli e la presidente del comitato regionale Marche Fise, Gabriella Moroni, hanno premiato tre giovani amazzoni: Aurora Novelli, Elena Carpano e Valentina Marini.

Giuseppe Poli