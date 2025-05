Pietralacroce festeggia la salvezza in Prima Categoria dopo il pareggio con San Biagio

PIETRALACROCE 0 SAN BIAGIO 0 (d.t.s.)

PIETRALACROCE: Polieri, Gambelli, Magi (50’ st Polidori), Fioretti, Severini, Mengarelli (18’ st Nisi), Carbonetti (11’ st Garuti), Basilici, Marku, D’Antonio (44’ st Bellavigna), Lucci. All. Santarelli

SAN BIAGIO: Buontempi, Bottegoni, Baldoni (30’ st Pesaro), Carra, Camilletti, Martiri, Quercetti (1’ sts Pasqualini), Sall, Malatesta (9’ pts Rosini), Marinelli T. (48’ st Giacchetta), Scansani (1’ sts Campanari). All. Marinelli M.

Arbitro: Tasso di Macerata

E’ il Pietralacroce a festeggiare la permanenza in Prima Categoria. Nel playout del girone B giocato al Paolinelli finisce senza reti tra i dorici e il San Biagio alla fine dei tempi supplementari. I galletti della frazione osimana - obbligati a vincere - provano a sfondare il ’muro’ degli anconetani, ma non riescono nell’intento e, dopo appena una stagione, retrocedono in Seconda Categoria.

Al Pietralacroce bastava il pareggio visto che a parità di punteggio in classifica alla fine della stagione regolare la squadra di Santarelli aveva il vantaggio degli scontri diretti. Che si è rivelato fondamentale nello spareggio di ieri con il portiere locale che non ha mai corso seri pericoli. Anzi è il Pietralacroce nel primo tempo a sfiorare il vantaggio con un diagonale di D’Antonio. Il San Biagio ci prova soprattutto nei primi venti minuti del secondo tempo senza riuscire però a impensierire il portiere di casa. Stessa musica nei supplementari con il Pietralacroce che alla fine festeggia la salvezza in Prima.