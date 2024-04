"Pietre d’inciampo per ricordare Orciari e Anselmi"

Il GioMarche, l’associazione di imprenditori nata nel 2000 come Gio (Gruppo Imprenditori Ostrense) ed allargatosi poi prima all’intera valle del Misa e Nevola e poi al resto della Regione Marche, chiede all’amministrazione di Senigallia e al Consiglio comunale di ricordare con un atto concreto due figure cardine della storia cittadina, Giuseppe Orciari e Sergio Anselmi.

Gli imprenditori hanno fatto richiesta formale per una pietra d’inciampo, da collocare o su ponte degli Angeli (ex ponte 2 Giugno) o sul pontile della Rotonda, in ricordo di Orciari e Anselmi. Giuseppe Orciari, deceduto nel 2021 a 97 anni, è stato per il Partito Socialista senatore dal 1983 al 1987 e deputato dal 1987 al 1992, ma soprattutto sindaco di Senigallia per un periodo lunghissimo e di grande sviluppo della città, tra il 1964 e il 1983, dopo aver ricoperto la carica di vice sindaco già da giovanissimo nel 1948. Nel 2016 era stato nominato presidente onorario dell’Anpi, l’associazione partigiani d’Italia, sezione senigalliese. Ad Orciari è stata dedicata la sala del Consiglio comunale, nel Municipio di Senigallia, pochi mesi dopo la scomparsa.

Sergio Anselmi invece è stato storico di fama internazionale, con rilevanti studi sulla regione adriatica e l’economia mezzadrile marchigiana: ha insegnato storia economica all’università di Ancona, ha fondato nel 1978 la rivista "Proposte e Ricerche" ed è stato tra i promotori del Museo di storia della mezzadria di Senigallia, che ha diretto fino alla morte, avvenuta nel 2003 a 79 anni e che gli è stato intitolato nel 2004. Proprio quest’anno ricorre il centenario dalla nascita di Anselmi (vi saranno iniziative in tal senso nei prossimi mesi), che ha avuto anche un impegno politico come consigliere e assessore comunale sempre a Senigallia.

"Dopo una attenta valutazione dei personaggi meritevoli di essere ricordati – sottolinea il presidente del GioMarche Riccardo Montesi – il nostro gruppo ha ritenuto di inoltrare al sindaco Olivetti la richiesta per omaggiare Giuseppe Orciari, sindaco, e Sergio Anselmi, storico, in considerazione dell’attaccamento sempre avuto da entrambi per il nostro territorio e in particolare per Senigallia. È evidente che la decisione sul luogo di collocazione della pietra d’inciampo e il materiale da utilizzarvi spetterà al Consiglio comunale, che, siamo certi, come il sindaco, darà la dovuta considerazione alla richiesta".

Andrea Pongetti