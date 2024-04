Play out Colpaccio della Stamura. Isernia viene asfaltata in casa

Isernia

54

ancona

78

NEW FORTITUDO : Monacelli 5, Doglio 11, Raicevic 14, Laffitte 7, Arrighini 7, Batalskyi 2, Sbaragli 2, Pali 2, Idrissou 2, Bonucci 2, Diana.

All. Mollica

CAB 1968 ANCONA: Virgili 9, Piccione 19, D’Agnano 10, Kumer 3, Filippetti 2, Barletta 6, Tamboura 6, Paoletti 8, Zanotto 8, Diop 7, Gallo, Bora.

All. Petitto

Arbitri: Ciaralli di Porto Potenza Picena e Latini di Chieti

Parziali: 15-20, 25-43, 39-55, 54-78.

Tutto facile per il Cab 1968 Ancona che torna dal Molise con una preziosissima vittoria. Contro Isernia, ormai priva di ambizioni essendo il fanalino di coda del girone playout, i dorici impongono il proprio gioco dall’inizio alla fine. Una gara a senso unico, eppure il primo quarto si chiude in sostanziale equilibrio. Nella seconda frazione invece Ancona vola ed arriva alla pausa lunga sul +18. Piccione è il trascinatore, ma punti importanti arrivano anche da D’Agnano, Virigili, Zanotto e Diop. Nella seconda metà di gara il Cab 1968 riesce a conservare stabilmente un rassicurante margine di 20 punti di vantaggio, tanto basta per aggiudicarsi la vittoria.