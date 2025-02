"Ponte con martinetti, si può. A Torino è stato realizzato"

Si torna a parlare di ponti e nuove soluzioni. Il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Dario Romano tira in ballo un esempio concreto e i relativi vantaggi che la soluzione, da lui presentata, porterebbe nella spiagga di velluto. "Durante un mio soggiorno a Torino, ho avuto modo di visionare Ponte Carpanini, dotato di martinetti: costruito nei primi anni 2000, dopo l’alluvione della Dora - dice il consigliere Dario Romano -. Se questa soluzione risultasse tecnicamente ed effettivamente possibile, nel pieno rispetto della norma Del Rio, cadrebbe tutta la narrazione sul fatto che il ponte autostradale proposto sia l’unica soluzione possibile. Noi non pensiamo sia così, la soluzione dei martinetti può essere una potenziale alternativa, con il ponte sollevato prima di una piena".

Tornano dunque questi strumenti di sollevamento, noti come martinetti, ad animare il dibattito politico a pochi giorni dal Consiglio Grande, in programma il prossimo 5 febbraio.

"Manca però una visione complessiva - aggiunge Dario Romano, che ha realizzato un video di fronte al Carpanini per mostrare il suo sopralluogo nel capoluogo piemontese -. In tutta onestà continuiamo a non capire alcuni aspetti cruciali di questa vicenda. Ad esempio, perché non è stato reso obbligatorio uno studio preventivo della viabilità. In questo modo sarebbe stato possibile valutare l’impatto".