Porto, la priorità è quella dei fondali

In arrivo 2milioni e mezzo per il porto, presto il pescaggio non sarà più un problema. I finanziamenti fanno parte del tesoretto da mezzo miliardo assegnato alle Marche dal governo da declinare a strade, porti, turismo, lavoro, cultura e altri settori.

La notizia dei finanziamenti era nell’aria già da qualche tempo ma due giorni fa sono stati deliberati i Fondi di sviluppo e coesione 2021/2017. Sarà messa mano al porto dove sono già in corso le migliorie: i lavori di rifacimento dei magazzini danneggiati dalle fiamme scaturite nel 2017 è in corso, mentre i bagni sulla banchina di levante sono terminati. Ora si attende l’attivazione di alcuni servizi per i diportisti che entro il 30 aprile dovranno ottemperare il costo degli ormeggi.

Primo su tutti gli interventi, sarà l’escavo che riconsentirà al porto di riacquistare la profondità che si è ridotta notevolmente negli ultimi anni, limitando gli approdi di grandi yacht, ma anche di barche a vela con una profondità media.

Tra gli interventi in vista c’è anche quello della ripavimentazioni nella cassa di colmata e dell’allestimento di un capannone oltre a un back office per Senigallia Servizi. Ma il porto, fiore all’occhiello della spiaggia di velluto anche per il restyling che sta subendo l’intera area dove a breve sarà realizzato un nuovo complesso residenziale sulle ceneri delle casette degli ex pescatori che andrà a rivalutare l’ex Italcementi, oltre alla prossima apertura dell’hotel La Vela, anch’esso in fase di restyling. Tra i 26 milioni destinati alle strade della Regione c’è anche la SS16 con un intervento che interesserà il manto stradale. "Siamo molto soddisfatti – le parole del sindaco Massimo Olivetti e l’assessore al porto Elena Campagnolo – le nostre richieste avanzate al Ministero delle infrastrutture non sono rimaste in aria ma in breve tempo hanno ricevuto una importante risposta".