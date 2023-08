Portonovo freme per le batane "benedette"

Si avvicina Ferragosto, e come sempre Ancona non offre grandi eventi capaci di animare le calde serate estive. Quello principale è forse la ‘Festa del Mare’ a Portonovo, dedicata alla solennità dell’Assunta. Martedì dalla piazzetta (ore 9) partirà la processione preceduta dall’immagine della Madonna, portata dalla gente del Poggio dalla chiesa di san Biagio, con l’Arcivescovo Angelo Spina e il sindaco Daniele Silvetti, e con la partecipazione della banda di Torrette. Il corteo si muoverà fino all’ingresso della chiesa di Santa Maria dove, alle 9,30, Spina celebrerà la messa con il parroco don Aldo Pieroni, per poi benedire le imbarcazioni. Quindi le autorità saliranno sulle batane e dopo l’omaggio di una corona d’alloro per ricordare i caduti, ci sarà la processione in mare, che arriverà dalle parti del molo per il consueto saluto ai bagnanti. Al termine, vescovo e sindaco e altre autorità si recheranno alla torre De Bosis, per un brindisi inaugurale, accolti dall’ambasciatore De Bosis. Per chi sceglie la cultura la Pinacoteca Civica martedì sarà eccezionalmente aperta con orario continuato dalle 10 alle 19. Oltre alla collezione permanente è possibile vedere le due mostre "Vanvitelli e Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto" e "Play" di RUN. Il Museo omero invece sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Al Fortino Napoleonico di Portonovo (ore 20.30) è previsto il ‘Gran Galà di Ferragosto’, presentato come ‘la serata più elegante dell’estate’, da godere sulla terrazza panoramica dell’hotel-ristorante. Nella vicina Montacuto, alla Tenuta Moroder, a Ferragosto risuonerà il jazz dell’Andromeda Turre Quintet. La cantante, che fonde soul, latin e pop, ha lavorato con Michael Bublé, Jennifer Lopez e addirittura Ray Charles. Con lei, Nico Menci al piano, Marco Ferri al sax alto, Marco Marzola al contrabbasso ed Enrico Smiderle alla batteria. Domani invece, alle ore 21, il Santa Monica propone ‘The Original 90’s Party’, ovvero la migliore musica commerciale degli anni ‘90 mixata in vinile da Ricky Esse Dj. Sempre domani (ore 21) al Sunset Beach di Palombina suonerà l’Unusual Quartet, con Mauro Saracini (batteria), Paolo Osimani (basso), Riky (chitarra) e Michela (voce). Domani (ore 17.45, info 3286762576 ) c’è poi l’escursione ‘Il Monte Conero al tramonto’, piacevole camminata con soste negli spettacolari punti panoramici di Pian di Raggetti e Pian Grande, fino al Belvedere Nord, dove ammirare il tramonto.