Posatora, il cimitero degli orrori. L’assessore promette interventi: "Secondo in lista, servono fondi"

"Per la situazione dei cimiteri sto agendo, quello di Posatora sarà il secondo sul quale si interverrà nella seconda metà dell’anno. Ho messo in atto una sperimentazione, appoggiarci a un geometra esterno, con incarico forfettario. Purtroppo, per dieci anni sui cimiteri della città non è stato fatto nulla". Così l’assessore comunale Stefano Tombolini, con deleghe alla manutenzione e ai lavori pubblici, promette attenzione per il cimitero di Posatora, nel quale il Carlino ha documentato una situazione di incuria e degrado. Nel camposanto di via Grotte persistono infatti ancora le transenne del terremoto di novembre del 2020, in parte anche divelte dai fruitori del cimitero, che le hanno abbattute per poter comunque raggiungere le tombe dei propri familiari e portare dei fiori. C’è un bagno pubblico fatiscente in un sottoscala che si chiude soltanto appoggiando un mattone alla porta, la strada è sconnessa a causa di buche e avvallamenti. E come se non bastasse ci sono anche i cinghiali che scavando in cerca di cibo hanno abbattuto le croci nell’area dedicata a chi ha una tomba sotto terra. "Non è intenzione di questa giunta trascurare i cimiteri – continua Tombolini –, ma occorre trovare le risorse. Intanto bisogna distinguere tra manutenzione minuta, che spetta alla ditta che si è aggiudicata l’appalto, la M&P, e quella strutturale, che invece ricade sul Comune. Sto agendo. Per il cimitero del Pinocchio le risorse sono state trovate e sperimenteremo questo incarico esterno. Se andrà bene, estenderemo questa modalità anche agli altri cimiteri. Il secondo in lista è proprio Posatora, poi toccherà a quello di Pietralacroce. Iniziamo insomma dai cimiteri periurbani (prossimi alla città, ma non ancora in aperta campagna, ndr), per passare poi a quelli frazionali, delle frazioni. In ultimo ci sarà quello cittadino di Tavernelle, dove l’intervento è più esteso e complesso. Non abbiamo abbandonato il progetto dell’impianto crematorio". Sullo stato del bagno del cimitero di Posatora, oggetto di un Consiglio comunale acceso che si era tenuto a settembre (l’ex assessore alle manutenzioni Foresi aveva chiesto interventi urgenti in qualità di consigliere comunale all’opposizione, e l’assessore Tombolini aveva replicato dicendo che fino a poco prima era stato proprio Foresi l’assessore interessato alle manutenzioni, nella giunta precedente, a fare ben poco per i cimiteri), Tombolini vuole studiare bene prima la legge. "C’è da capire se un bagno nel cimitero è obbligatorio – dice l’assessore –, perché altrimenti potremmo prevedere di farlo nuovo, ma fuori dal cimitero, ad utilizzo di tutti come bagno pubblico, visto che quello delle toilette pubbliche è un altro problema sentito". Per i cinghiali che vanno a raspare sulle tombe il problema sembra essersi risolto. "Mi avevano informato della presenza di un cinghiale – continua ancora l’assessore –, ma il buco da cui passava è stato chiuso. La M&P deve ripristinare le croci abbattute. La custodia delle tombe rientra tra loro compiti".