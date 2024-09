Post con scritta nazista. Il consigliere nella bufera

Si è scatenato il caos a livello politico dopo la pubblicazione di un post su Facebook da parte del consigliere comunale capogruppo di FdI osimano Giorgio Magi. Una foto in bianco e nero con la scritta su un muro in tedesco che significherebbe "Non capitoleremo mai", già diffuso durante la Germania ai tempi del Nazismo. Il messaggio è arrivato a poche ore di distanza dal Consiglio comunale di venerdì scorso che si è tenuto anche se non c’era il numero legale perché la maggioranza si è appellata a un decreto regio del 1915 considerando quella seduta di "seconda convocazione" e quindi valida, secondo il decreto appunto, anche solo con 4 consiglieri (erano presenti in 9). "Come cittadina osimana mi auguro che il sindaco, la giunta e l’intero Consiglio prendano le distanze da questa pericolosa tipologia di comunicazione", ha scritto Eleonora Antonelli, candidata consigliera con Rinasci Osimo e quindi della sua stessa maggioranza. Nel frattempo Magi ha pubblicato un post di scuse e poi ha cancellato entrambi.