Presepe in piazza, l’opera originale di Romina Fiorani

Anche quest’anno torna a sorridere il presepe esposto in piazza del Comune, sotto la bacheca piramidale. È opera di Romina Fiorani già nota al pubblico senigalliese per le sue creazioni originali e spesso premiate in concorsi a livello nazionale. "L’artista ha scelto un momento intimo che vive la sacra famiglia e valorizza la figura paterna, concedendole una dimensione fisica più imponente rispetto agli altri personaggi. Il Santo Giuseppe culla tra le braccia il bambino Gesù mentre Maria riposa accovacciata a terra – spiegano l’Amministrazione –. I piccoli angeli assistono gioiosi e sembrano cantare il gloria per l’evento straordinario al quale assistono. La figura di Giuseppe spesso lasciata in penombra nella storia viene esaltata e assume tutta l’importanza che merita in una veste regale. L’opera invita alla meditazione circa la figura paterna spesso tanto in discussione e ai valori morali e religiosi che sembrano dispersi nel mondo odierno".

Il gruppo è realizzato in creta refrattaria, l’eleganza delle figure evoca un gusto gotico di assoluta modernità. I tessuti degli abiti rivelano una mano esperta nel decoro e si avvale di lievi lumeggiature d’oro per esaltare l’elevata spiritualità dei personaggi. È un invito forte a vivere il Natale come un momento con profondo senso religioso ed apportatore di pace e amicizia nel mondo sconvolto dalle guerre. Il presepe è stato posizionato a fianco all’albero luminoso.