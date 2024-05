Prevenzione in azione, visite gratuite. Villaggio della salute in piazza Pertini

Sono già aperte le prenotazioni per ‘Prevenzione in Azione’ l’iniziativa che prevede visite e test gratuiti a favore della popolazione pediatrica ed adulta, promossa dalla Fondazione Ospedale Salesi Onlus insieme alla Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, l’Università Politecnica delle Marche e la Regione Marche, e con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Ancona. L’appuntamento è per il 18 e 19 maggio in Piazza Pertini, ad Ancona, dove sarà allestito il ‘Villaggio della Salute’, una struttura con oltre 25 ambulatori, dove le visite e gli esami saranno garantiti dagli specialisti dell’AOU delle Marche. Le specialità oggetto dell’iniziativa sono: prevenzione cardiologica, cerebro-vascolare, allergologia, medicina riabilitativa, dermatologia, oculistica, controllo dell’osteoporosi e della tiroide, odontostomatologia, chirurgia plastica, oncologia, gastroenterologia, stato nutrizionale, otorinolaringoiatria, consulenza sui disturbi dell’alimentazione in età evolutiva, malattie infettive pediatriche, senologia, pneumologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, clinica pediatrica, ortopedia adulta e pediatrica, chirurgia pediatrica, immunologia clinica, screening delle malattie rare. "E’ una iniziativa che ci rende orgogliosi" dichiara la Presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, dottoressa Cinzia Cocco.