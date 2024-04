Prof per generazioni di osimani. Addio Carlo Gobbi, città in lutto

A gennaio aveva vinto una delle sua battaglie per la storia, perché è stato anche grazie al suo impegno che le ossa che giacevano nelle pertinenze della chiesetta di San Paterniano di Osimo hanno trovato, è proprio il caso di dirlo, il tanto atteso riposo. È scomparso domenica sera il professor Carlo Gobbi, insegnante di generazioni osimane e appassionato di storia patria, che ha narrato nel libro "Quota 360", che era tornato a intervenire, a distanza di anni, sul caso della mancata sepoltura avvenuta poi con una cerimonia sentita in sua presenza. Aveva 91 anni. "È stato amministratore della città, della sanità osimana e presidente di Astea ma il suo amore più grande era la storia della storia di Osimo. Quanti eventi pubblici organizzati assieme, i suoi racconti riempivano la platea di emozioni", lo ricorda il sindaco. Addolorate le figlie Gabriella e Cecilia, consigliere comunale. La salma sarà esposta nella casa funeraria Biondi a San Biagio fino a domani sera. I funerali avranno luogo venerdì alle 15 nella cattedrale di San Leopardo poi il corteo proseguirà per il camposanto di San Paterniano.