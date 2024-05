Pronti i bus navette gratuite

Alberghi pieni, anche nel circondario. Locali e attività, non solo falconaresi, che registreranno un prevedibile sold out. Tanto che, visto il notevole afflusso di pubblico, per raggiungere Falconara e il cuore della manifestazione è consigliato l’uso delle navette gratuite e dei parcheggi scambiatori a Case Unrra e nella zona industriale. I bus faranno capolinea alla stazione e partiranno ogni 20 minuti, dalle 12 alle 23.40. Pressoché polverizzati i Flash Pass, i braccialetti per ridurre i tempi di attesa nelle aree del festival e introdotti proprio quest’anno. A disposizione ce ne sono 2.500 al giorno. Chi ha prenotato online, potrà ritirarli in piazza Mazzini.