Pulita la spiaggia alla foce del Musone a Marcelli

Diversi volontari della Conero kiteboarding asd, armati di ramazze, buste e guanti, si sono prodigati nell’attività di pulizia della spiaggia alla foce del Musone a Marcelli di Numana, al confine con Porto Recanati, all’interno dei confini del Parco del Conero, motivo per cui lo stesso ente che gestisce il verde ha ringraziato tutti i partecipanti per l’ottimo lavoro svolto. Grandi e ragazzini si sono messi a servizio in piena persona per il bene altrui. Hanno raccolto decine di chili di immondizia di ogni genere lasciati da frequentatori incauti della spiaggia e della passeggiata lungofiume. Durante l’estate potrebbero essere organizzati diversi eventi di pulizia dei tratti di spiaggia più belli dalle varie associazioni ambientaliste del territorio e anche quella dei fondali. Cura dell’ambiente a tutto tondo. Numana intanto si appresta a riattivare la caletta delle tartarughe alla Spiaggiola, accanto al porticciolo, non più riaperta dopo l’emergenza pandemica, dopo la quale sono stati effettuati diversi rilasci di tartarughe in mare, curate, ma senza riaprire quel luogo molto importante sia a livello ambientale che turistico.