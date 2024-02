"Quattro appartamenti per chi ha più bisogno"

Quattro appartamenti da assegnare a famiglie in difficoltà: aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Maiolati Spontini.

"Possono fare domanda – spiegano dalla giunta - sia i residenti nel Comune sia quanti vi svolgono un’attività lavorativa. Il bando è rivolto a coloro che hanno bisogno di un alloggio a un canone di locazione agevolato che sarà calcolato e aggiornato annualmente dall’ente gestore, l’Erap di Ancona".

Per partecipare al bando, il nucleo familiare deve avere un Isee pari a 13.699,00 euro. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monoparentali (16.439,00 euro). La domanda di assegnazione deve essere inoltrata in modalità telematica dalle 9 di oggi fino alle 23,59 del 15 aprile. "Il Comune – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Roberta Romagnoli (foto) – ha disposto il conferimento all’Asp Ambito 9 delle competenze relative alla redazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erap. Il bando si è reso necessario per la formazione di una nuova graduatoria in quanto quella precedente era scaduta".